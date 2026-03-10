Volver a

Mercal activa bodegas móviles: conozca las paradas hoy 10 de marzo

Por Krisbell Quiñones
Martes 10 de marzo, 2026
Mercal activa bodegas móviles: conozca las paradas hoy 10 de marzo

La red de alimentos Mercal anunció nuevos despliegues de jornadas móviles, llevando productos de primera necesidad a precios asequibles a diversas comunidades del país.

Las jornadas se realizarán durante este 10 de marzo, en Caracas, comenzando a las 10:00 de la mañana.

Jornadas del Mercal Móvil para este viernes

  • Caracas: parroquia Antímano, Av. Intercomunal de Antímano frente al seguro social
  • Caracas: parroquia Caricuao,UD3 frente al metro de zoológico

Durante estas jornadas del Mercal móvil, los productos de la cesta básica cuentan hasta con 40% de descuentos en comparación al costo en otros comercios.

Visite nuestra sección de Servicios 

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en TelegramWhatsApp y YouTube

TEMAS DE HOY:
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América