Mercal activa bodegas móviles: conozca las paradas hoy 10 de marzo

La red de alimentos Mercal anunció nuevos despliegues de jornadas móviles, llevando productos de primera necesidad a precios asequibles a diversas comunidades del país.
Las jornadas se realizarán durante este 10 de marzo, en Caracas, comenzando a las 10:00 de la mañana.
Jornadas del Mercal Móvil para este viernes
- Caracas: parroquia Antímano, Av. Intercomunal de Antímano frente al seguro social
- Caracas: parroquia Caricuao,UD3 frente al metro de zoológico
Durante estas jornadas del Mercal móvil, los productos de la cesta básica cuentan hasta con 40% de descuentos en comparación al costo en otros comercios.
